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        Kayseri'de 7 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'de 7 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:35
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        Kayseri'de 7 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Kayseri'de 7 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kocasinan ilçesindeki Şerife Bacı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrencide, halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

        Öte yandan, öğrencilerin, okulun yakınında bulunan bir lokantadan dürüm yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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