Kayseri'de 7 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de 7 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kocasinan ilçesindeki Şerife Bacı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrencide, halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Öte yandan, öğrencilerin, okulun yakınında bulunan bir lokantadan dürüm yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtildi.

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