Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 193 milyon lira söküm avansı

Kayseri Şeker Fabrikası, 2023-2024 kampanya dönemi için sözleşmeli ekim yapan çiftçilerine 193 milyon 247 bin lira tutarında söküm avansı ödemesi yaptı.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Kayseri Şeker, pancar ekiminin başlangıcından bu yana tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, bayram, sulama, söküm gibi nakdi avanslarla üreticiyi tarlada yalnız bırakmıyor.

Kayseri Şeker, birinci söküm avansında, 4 bin 700 çiftçinin hesabına 193 milyon 247 bin lira yatırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akay, üreticilerin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini belirtti.

Kayseri Şeker olarak çiftçileri, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Akay, "Bugün de ton başına 150 lira olacak şekilde 193 milyon 247 bin liralık nakdi söküm avansı ile hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyu olacak ödemeyi yaptık. Her zaman belirtiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur." ifadelerini kullandı.