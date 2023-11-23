Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşası sürüyor Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, inşası devam eden Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'ni inceledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, inşası devam eden Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yapımı devam eden merkezde incelemede bulunan Çiçek ve Büyükkılıç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, merkezin uyuşturucu ile mücadelede dönüm noktalarından biri olacağını belirterek, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.