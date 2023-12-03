Masa tenisi otizmli Yiğit'i sosyalleştirdi HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de 12 yaşındaki otizmli Muhammed Yiğit Ağca, 6 yıl önce tanıştığı masa tenisi sayesinde kendini daha iyi ifade edip, sosyalleşmeyi başardı.

HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de 12 yaşındaki otizmli Muhammed Yiğit Ağca, 6 yıl önce tanıştığı masa tenisi sayesinde kendini daha iyi ifade edip, sosyalleşmeyi başardı.

Anaokulundayken annesi tarafından 6 yaşında "sosyalleşsin" diye Talas ilçesindeki TOKİ Spor Tesisi'ne götürülen Yiğit, burada cimnastik ve yüzme sporuyla ilgilendi.

Diyabet hastası da olan ve insülin pompası taktığı için bu branşlarda zorlanan Yiğit, antrenör Bayram Ali Polat'ın tavsiyesiyle masa tenisine başladı.

Masa tenisi sporu sayesinde hareketleri hızlanan, öz güveni artan Yiğit, bir süre sonra bu branşta kendini geliştirip, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin formasını giydi.

Gösterdiği performansla 24-26 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular 5. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılan Yiğit, 6. oldu.

Yiğit, daha önce de 27-28 Mart'ta yapılan Minikler-Küçükler Yerel Lig 4. Etap Masa Tenisi ve 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kayseri Özel Sporcular Masa Tenisi il müsabakalarında birincilik elde etti.

- "Hedefim milli takıma girmek"

Muhammed Yiğit Ağca, AA muhabirine, daha önce içine kapanık, çevresi ve arkadaşı olmayan, evde tek başına oynayan ve konuşmayan birisi olduğunu söyledi.

Sporla birlikte farklı branşlarda spor yapan birçok arkadaşı olduğunu, çevresi tarafından sevilen biri konumuna geldiğini belirten Yiğit, "Bu sporu yapmaktan mutluyum. Antrenmanlarda hareketler yapıyoruz, topla oynuyoruz. Yaptığım dereceler bana güzel duygular hissettirdi. Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası maçında 6. oldum. Hedefim milli takıma girmek ve dünya şampiyonu olmak." dedi.

- "Sosyal ilişkileri güçlendi"

Yiğit'in babası Fahrettin Ağca da odaklanma problemi yaşayan ve aynı zamanda diyabet hastası oğlunu spora yönlendirdiklerini belirtti.

Masa tensine başlayan oğlunun zamanla gelişim gösterdiğini kaydeden Ağca, şunları söyledi:

"Masa tenisi, odaklanmasına çok yardımcı oldu. İlk başladığı günle kıyasladığımızda çok büyük farklılıklar var. Hareketleri çok hızlandı, tepkisi çok iyi seviyeye yükseldi, arkadaşlıkları ve sosyal ilişkileri güçlendi. Okula uyumuna katkı sundu. Yiğit, eğitimine normal ortaokulda devam ediyor ve başarısı da iyi seviyede. Bunda en büyük etkenin spor ve masa tenisi olduğunu düşünüyoruz."

Anne Nurcan Ağca da oğlu ile her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

Kendilerine destek veren ve oğlunun sosyalleşmesine katkı sunan antrenörüne teşekkür eden Ağca, Yiğit'in bu hale gelmesinin kendileri için mucize olduğunu vurguladı.

Masa tenisi antrenörü Bayram Ali Polat da sporcusunun katıldığı organizasyonlarda madalya kazandığını belirterek, "Yiğit ilk geldiğinde bizimle konuşmazdı. Bu yüzden çok irtibat kuramazdık. Şimdi konuşuyor, arkadaşlarıyla geziyor, dışarıda bir kafede arkadaşlarıyla oturup çay, kahve içebiliyor. Bu düzeye getirebildik. Masa tenisi hem sporcu kişiliğine hem de sosyalleşmesi adına ona çok büyük katkı sağladı." ifadesini kullandı.