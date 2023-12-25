Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı.

Kazımkarabekir Mahallesi Yılanlıdağı mevkisinde bir çoban hayvanlarını otlattığı sırada bir kadının dağda mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kadını mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Konuşma güçlüğü çeken kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan araştırmada, dağda mahsur kalan kadının Suriye uyruklu N.A. olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ailesinin kadın için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.