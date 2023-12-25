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        Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:50 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:57
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        Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı.

        Kazımkarabekir Mahallesi Yılanlıdağı mevkisinde bir çoban hayvanlarını otlattığı sırada bir kadının dağda mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kadını mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Konuşma güçlüğü çeken kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Yapılan araştırmada, dağda mahsur kalan kadının Suriye uyruklu N.A. olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, ailesinin kadın için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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