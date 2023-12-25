Kemen, Kayserispor ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un futbolcusu Olivier Kemen, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Kemen'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi.

Kemen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 72 kez formasını giydiği Kayserispor'da 6 gol attı.

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