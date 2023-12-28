Kayseri'de bir bebek evinde ölü bulundu

Kayseri'de 20 günlük bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Cumali Sokak'ta 20 günlük oğlunu yatakta hareketsiz gören yabancı uyruklu anne F.H, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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