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        Kayseri'de bir bebek evinde ölü bulundu

        Kayseri'de 20 günlük bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 22:25 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:25
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        Kayseri'de bir bebek evinde ölü bulundu
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        Kayseri'de 20 günlük bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

        Kocasinan ilçesi Cumali Sokak'ta 20 günlük oğlunu yatakta hareketsiz gören yabancı uyruklu anne F.H, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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