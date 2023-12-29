Büyükşehir Belediyesinden hayvancılık işletmelerine su tüketim bedeli desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 9 bin 850 hayvancılık işletmesinin su tüketim bedellerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 9 bin 850 hayvancılık işletmesinin 53 bin 342 su faturasının yarısını Büyükşehir Belediyesinin ödediğini, hayvancılığa büyük destek verdiklerini belirtti.

Bu zamana kadar su tüketimine destek için 10 milyon 900 bin lira ödeme yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, "Tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yetebilen bir şehir olabilmek amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Hem çeşitlilik bakımından hem de miktar bakımından gerek proje üreterek gerekse destek olarak yardımda bulunduk, pek çok açıdan kadirşinas çiftçi ve besici kardeşlerimizin yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 4,5 yılı aşkın sürede tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon TL yatırım yapıldığını aktaran Büyükkılıç, her zaman çiftçinin yanında olduklarını kaydetti.