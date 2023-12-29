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        Büyükşehir Belediyesinden hayvancılık işletmelerine su tüketim bedeli desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 9 bin 850 hayvancılık işletmesinin su tüketim bedellerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:16
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        Büyükşehir Belediyesinden hayvancılık işletmelerine su tüketim bedeli desteği
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 9 bin 850 hayvancılık işletmesinin su tüketim bedellerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladıklarını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 9 bin 850 hayvancılık işletmesinin 53 bin 342 su faturasının yarısını Büyükşehir Belediyesinin ödediğini, hayvancılığa büyük destek verdiklerini belirtti.

        Bu zamana kadar su tüketimine destek için 10 milyon 900 bin lira ödeme yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, "Tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yetebilen bir şehir olabilmek amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Hem çeşitlilik bakımından hem de miktar bakımından gerek proje üreterek gerekse destek olarak yardımda bulunduk, pek çok açıdan kadirşinas çiftçi ve besici kardeşlerimizin yanında olduk." ifadelerini kullandı.

        Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 4,5 yılı aşkın sürede tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon TL yatırım yapıldığını aktaran Büyükkılıç, her zaman çiftçinin yanında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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