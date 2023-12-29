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        Süksün Mahallesinde sıcak asfalt serimine başlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Süksün Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:58
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        Süksün Mahallesinde sıcak asfalt serimine başlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Süksün Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı.

        ​​​​​​​Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ve ilçelerinde bir yandan altyapı çalışmaları yapan belediye ekipleri, diğer yandan da deforme olan yollarda sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor.

        Bu kapsamda, İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde vatandaşların yoğun kullandığı 3 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İncesu Belediyesi ve altyapı kuruluşlarıyla koordineli çalışmalara başlandı.

        Yaklaşık 30 personelden oluşan ekip, 20 iş makinesiyle bölgeye 4 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yapacak.

        Yoğun tempoyla devam eden asfalt çalışmalarının sona ermesiyle bölgeye altyapı çalışmaları hariç yaklaşık 7 milyon 500 bin liralık yatırım yapılmış olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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