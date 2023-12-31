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        Talas'ta Hilye-i Şerif Odası ziyaretçilerini bekliyor

        Talas Belediyesi tarafından Tıpkıbasım Hilye-i Şerif Odası açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:17
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        Talas'ta Hilye-i Şerif Odası ziyaretçilerini bekliyor
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        Talas Belediyesi tarafından Tıpkıbasım Hilye-i Şerif Odası açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yaman Dede Konağı'nda tıpkıbasım Hilye-i Şerif'lerden oluşan bir bölüm oluşturulduğu belirtildi.

        Konakta, Hilye-i Şerif'lerin tamamının bir arada görülebileceği ifade edildi.

        Öte yandan, Hilye-i Şerif'in Hz. Muhammed'in siması ve fiziki özelliklerinin anlatıldığı, hat sanatlarının inceliklerini yansıtan eserler olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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