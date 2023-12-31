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        Kayseri'deki cinayet ve yaralamaya ilişkin yakalanan 3 zanlı adliyede

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:13
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        Kayseri'deki cinayet ve yaralamaya ilişkin yakalanan 3 zanlı adliyede
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı sevk edildi.

        Cırgalan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde çıkan kavgada T.U'nun öldürülmesi, A.O'nun ise yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan N.T, S.C.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından polislerce adliyeye götürüldü.

        Dün iki grup arasında çıkan kavgada T.U. ve A.O. tabanca ve bıçakla yaralanmış, T.U, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Kaçan şüpheliler N.T, S.C.T. ve K.T. ise polislerce yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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