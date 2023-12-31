Kayseri'deki cinayet ve yaralamaya ilişkin yakalanan 3 zanlı adliyede Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı sevk edildi.

Cırgalan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde çıkan kavgada T.U'nun öldürülmesi, A.O'nun ise yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan N.T, S.C.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından polislerce adliyeye götürüldü.

Dün iki grup arasında çıkan kavgada T.U. ve A.O. tabanca ve bıçakla yaralanmış, T.U, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçan şüpheliler N.T, S.C.T. ve K.T. ise polislerce yakalanmıştı.