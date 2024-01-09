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        Büyükkılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:10
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        Büyükkılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Büyükkılıç mesajında, medyanın günümüzde toplumsal yaşama katkı sağlayan en önemli alanlardan olduğunu belirtti.

        Büyükkılıç, demokratik ve şeffaf toplumun temel yapı taşlarından biri olan medyanın vatandaşın gözü, kulağı, sesi olarak yüklendiği sorumluluğu yerine getirmeyi sürdürdüğünü, ilkeli, tarafsız, sorumlu görev bilinciyle kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

        Kayseri medyasının, dezenformasyondan uzak bir şekilde vatandaşları doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getirdiğini de anlatan Büyükkılıç, son dönemdeki dijital medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanlar doğrultusunda meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılmasının hayati önemde olduğunun altını çizdi.

        Kentte basın sektöründe çalışan gazetecilerin yağmur, çamur demeden, zaman zaman canlarını da tehlikeye atmak suretiyle fedakarca ve özverili çalıştığını belirten Büyükkılıç, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile tarihi Kayseri Mahallesi'nde Basın Müzesi'ni hayata geçirdiklerini de aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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