Kocasinan'a 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahası yapıldı Kocasinan Belediyesi tarafından 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahası yapıldı.

Kocasinan Belediyesi tarafından 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahası yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, önemli konu başlıklarından birinin gençler ve çocuklar olduğunu, gençlerin hayatını kolaylaştırıcı, onları daha donanımlı yetiştirecek ve yarınlara hazırlayacak projeler ürettiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, gençlerin daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park, yaşam alanları yaptıklarını ve 9 yılda 17 basketbol, 67 de futbol sahasını ilçeye kazandırdıklarını aktardı.

Amaçlarının sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesi olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına, yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.