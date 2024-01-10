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        KGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutladı

        Kayseri Gazeteciler Cemiyetince (KGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:14
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        KGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutladı
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        Kayseri Gazeteciler Cemiyetince (KGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, cemiyet üyeleri ve kentteki basın mensupları, Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

        Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Burada konuşan Kösedağ, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

        Gazeteciliğin zor şartlar altında yapılan bir meslek olduğuna dikkati çeken Kösedağ, yıllar önce 10 Ocak'ta alınan hakları daha üst seviyelere getirmek gerektiğine söyledi.

        Cemiyet üyeleri daha sonra cemiyet binasında düzenlenen kokteyle katıldı.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi cemiyeti ziyaret etti.

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