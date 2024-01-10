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        Talas'ta üç ayları karşılama programı düzenlenecek

        Talas Belediyesi, üç ayların gelişi münasebetiyle program düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:53
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        Talas'ta üç ayları karşılama programı düzenlenecek
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        Talas Belediyesi, üç ayların gelişi münasebetiyle program düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesinin üç ayların başlangıcı dolayısıyla düzenleyeceği programda Türkiye'nin önde gelen hafızları Kur'an-ı Kerim tilavet edecek.

        Erciyes Kültür Merkezi'nde 12 Ocak Cuma günü düzenlenecek program saat 19.30'da başlayacak.

        Etkinliği değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları kaydetti:

        "Her yıl üç ayların gelişini güzel bir programla idrak edelim ve bunu geleneksel hale getirelim istemiştik. Geçen yıl aynı yerde yaptığımız üç ayları karşılama programına bu yıl da devam ediyoruz. Ülkemizin seçkin hafız ve karilerinin Kur’an’a doyuracağı bu anlamlı geceye tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."

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