Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, ilçeye yapılan yatırımları değerlendirdi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 yılda 53 milyon 426 bin 345 lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, ilçeye yapılan yatırımları değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 yılda 53 milyon 426 bin 345 lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kendi kendine yetebilen bir belediye olarak hayata geçirdikleri projelerin kent için büyük yatırım ve kazanç olduğunu belirtti.

        Hizmete sundukları projelerle hem yerli ve milli üretime destek verdiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sunduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "2017'de hayata geçirdiğimiz 240 ton kapasiteye sahip asfalt plenti ile daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim yapıyoruz. Ayrıca 2020'de asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvar kurduk. Agrega Üretim Tesisi ile asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağıyla ürettiğimiz 210 bin ton mıcır malzemesiyle 13 milyon 482 bin liralık tasarruf sağladık. Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisiyle geçen yıl 141 bin ton asfalt sererek 120 kilometre yol yaptık. Böylelikle 1 yılda 53 milyon 426 bin 345 lira tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

        Çolakbayrakdar, farklı özellikte, çevre dostu ve yüzde 100 yerli üretim olan 135 iş makinesini belediye bünyesine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Büyük önem ve değer verdikleri kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşların her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında da tarımsal kalkınmaya büyük destek verdiklerini dile getirdi.

        Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için ata tohumu yetiştiriciliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Büyük bir sanayi sitesi gibi çalışan Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'mizde belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Kocasinan Akademi ile birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, hem yerli malı kullanımının önemini gösteriyor hem de yerli üretim olan ürünleri kullanmaya teşvik ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Erciyes'teki otellerde yarıyıl rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı
        Erciyes'teki otellerde yarıyıl rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı
        Talas'taki Çanakkale Müzesi'ni bir haftada 2 bin 294 kişi ziyaret etti
        Talas'taki Çanakkale Müzesi'ni bir haftada 2 bin 294 kişi ziyaret etti
        Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı
        Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı
        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri Şeker, 46 araçla filosunu güçlendirdi
        Kayseri Şeker, 46 araçla filosunu güçlendirdi
        Kayseri'de tramvayda ücretsiz internet hizmeti 208 bin kez kullanıldı
        Kayseri'de tramvayda ücretsiz internet hizmeti 208 bin kez kullanıldı