Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, ilçeye yapılan yatırımları değerlendirdi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 yılda 53 milyon 426 bin 345 lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 yılda 53 milyon 426 bin 345 lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kendi kendine yetebilen bir belediye olarak hayata geçirdikleri projelerin kent için büyük yatırım ve kazanç olduğunu belirtti.

Hizmete sundukları projelerle hem yerli ve milli üretime destek verdiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sunduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "2017'de hayata geçirdiğimiz 240 ton kapasiteye sahip asfalt plenti ile daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim yapıyoruz. Ayrıca 2020'de asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvar kurduk. Agrega Üretim Tesisi ile asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağıyla ürettiğimiz 210 bin ton mıcır malzemesiyle 13 milyon 482 bin liralık tasarruf sağladık. Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisiyle geçen yıl 141 bin ton asfalt sererek 120 kilometre yol yaptık. Böylelikle 1 yılda 53 milyon 426 bin 345 lira tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, farklı özellikte, çevre dostu ve yüzde 100 yerli üretim olan 135 iş makinesini belediye bünyesine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Büyük önem ve değer verdikleri kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşların her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında da tarımsal kalkınmaya büyük destek verdiklerini dile getirdi.

Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için ata tohumu yetiştiriciliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Büyük bir sanayi sitesi gibi çalışan Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'mizde belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Kocasinan Akademi ile birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, hem yerli malı kullanımının önemini gösteriyor hem de yerli üretim olan ürünleri kullanmaya teşvik ediyor."