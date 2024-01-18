Talas'taki Çanakkale Müzesi'ni bir haftada 2 bin 294 kişi ziyaret etti Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyenin açtığı Çanakkale Müzesi'ni bir haftada 2 bin 294 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyenin açtığı Çanakkale Müzesi'ni bir haftada 2 bin 294 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 9 Ocak'ta hizmete açılan müzeyi 2 bin 294 kişi ziyaret etti.

Tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nın girişindeki eski taş konakta oluşturulan müzede, 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve seminer salonu bulunuyor.

Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair özel eserlerin yer aldığı müzede, tamamı gerçek 6 bin 400 obje sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzeye gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini bildirdi.

Randevu sistemi, 20'şerli gruplar halinde ve rehber eşliğinde gezilebilen müzenin haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edildiğini belirten Yalçın, "Gençlerimizde Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğumuz müze, başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin akınına uğradı. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti ve doğru bir iş yaptığımızı da ortaya koymuş oldu." dedi.