Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kayseri'de bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, İ.K. ve M.K'nin kente uyuşturucu getireceği tespit edildi.
Bulundukları otomobil İncesu ilçesinde durdurulan zanlılar gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 899 uyuşturucu içerikle hap bulundu.
Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.
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