Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, İ.K. ve M.K'nin kente uyuşturucu getireceği tespit edildi.

        Bulundukları otomobil İncesu ilçesinde durdurulan zanlılar gözaltına alındı.

        Araçta yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 899 uyuşturucu içerikle hap bulundu.

        Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Erciyes'teki otellerde yarıyıl rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı
        Erciyes'teki otellerde yarıyıl rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı
        Talas'taki Çanakkale Müzesi'ni bir haftada 2 bin 294 kişi ziyaret etti
        Talas'taki Çanakkale Müzesi'ni bir haftada 2 bin 294 kişi ziyaret etti
        Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı
        Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı
        Kayseri Şeker, 46 araçla filosunu güçlendirdi
        Kayseri Şeker, 46 araçla filosunu güçlendirdi
        Kayseri'de tramvayda ücretsiz internet hizmeti 208 bin kez kullanıldı
        Kayseri'de tramvayda ücretsiz internet hizmeti 208 bin kez kullanıldı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem