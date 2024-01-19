Kayseri'de ERVA Projesi kapsamında 18. spor okulu hizmete açıldı

Kayseri Valiliği bünyesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) tarafından hayata geçirilen "Erdemlerimizle Varız Projesi" (ERVA) kapsamında Kayseri Ticaret Borsası ERVA Spor Okulu açıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi'ndeki açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, huzurlu bir kent olan Kayseri'de, bu tür okullar sayesinde gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacaklarını söyledi.

Gençleri zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:

"Polisimiz, jandarmamız inanılmaz operasyonlar yaptı. Bir önceki yılla karşılaştırdığımızda gözaltı sayısı 2,5 kat arttı. Kimileri gençlerimizi zehirlemek için bunu midelerinde getirmeye çalıştı, kimileri tırlarla getirmeye çalıştı ancak her seferinde bizim arkadaşlarımızın demir yumruğuyla karşılaştılar. Ben o zaman da söyledim, 'Vallahi billahi bu şehirde uyuşturucu sattırırsak Cenabı Allah bizi kahreder' dedim. Bu güzel şehirde biz hiçbir gencimizi hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Onun için polislerle tedbirlerimizi sonuna kadar alacağız."

Her mahallede bir spor okulu açacaklarını ifade eden Çiçek, ERVA Projesi kapsamında bugün bu sayının 18'e ulaştığını, yaklaşık 5 bin lisanslı sporcu yetiştirdiklerini aktardı.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da ERVA Projesi'ne katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edilerek spor okulu hizmete açıldı.

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve kent protokolü katıldı.

Kayseri Ticaret Borsası ERVA Spor Okulu'nda boks, tekvando, cimnastik ve dart branşlarının yanında alanında uzman kişiler tarafından değerler eğitimi, adabı muaşeret, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, psikolojik destek, rehberlik, ekolojik okur-yazarlık alanlarında da eğitim verilecek.