Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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