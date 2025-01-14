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        Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:19
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        Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Sabaha karşı söndürülen yangının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

        İlk belirlemelere göre, sazlıkta 120 hektar alan yandı.

        Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

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