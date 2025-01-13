Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.

Alevlere müdahale eden ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorluk yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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