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        Kayseri'de ters şeritten giden sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi

        Kayseri'de ters şeritten giden araç sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 22:49 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:49
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        Kayseri'de ters şeritten giden sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de ters şeritten giden araç sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan "bir araç ters yönde ilerledi" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

        Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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