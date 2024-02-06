Engelli aylığıyla biriktirdiği parayı cep telefonu almak istediği dolandırıcıya kaptırdı

Kayseri'de yaşayan bedensel engelli Osman Buz, engelli aylığıyla biriktirdiği 5 bin 600 lirayı, internetten cep telefonu almak istediği dolandırıcıya kaptırdı.

Doğuştan beyin zedelenmesi dolayısıyla yürüyemeyen 47 yaşındaki Buz, cep telefonunun şarj tutmaması üzerine, engelli aylığından biriktirdiği parayla yeni telefon almak istedi.

İnternetten kampanyalı bir telefonu beğenip iletişime geçtiği M.K'nin gönderdiği hesap numarasına 5 bin 600 lira yatırdı.

R.K. adlı kişinin hesabına parayı gönderdikten sonra da M.K. ile iletişimini kesmeyen Buz, daha sonra aradığında, "Aradığınız numara kullanılmamaktadır" cevabı ile karşılaşınca dolandırıldığını anladı.

Buz, AA muhabirine, telefonu almak için görüştüğü M.K'ye engelli olduğunu söylediğini ifade etti.

Görüştüğü kişinin, telefonun kampanya fiyatının 6 bin lira olduğunu belirttiğini aktaran Buz, şunları kaydetti:

"Benim de 5 bin 600 lira param vardı. Söyleyince, kabul etti. Ayrıca yanında kulaklık ve kılıf da vereceğini söyledi. Ben de parayı geçen cuma günü yolladım. Cuma günü olduğu için pazartesi kargoya vereceğini söyledi. Pazartesiye kadar telefondan konuştuk. Pazartesi akşamı beni engelledi. Para da gitti telefon da gitti. Bu yarayı engeli aylığım ile her ay 100, 200, 300 lirayı kenara ayırarak biriktirdim. Çok mağdur oldum. Başkaları mağdur olmasın istiyorum. Bu konuda çok dikkatli olsunlar."

Polise suç duyurusunda bulunan Buz, suçlunun bulunmasını ve cezasını çekmesini istedi.