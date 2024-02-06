Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Engelli aylığıyla biriktirdiği parayı cep telefonu almak istediği dolandırıcıya kaptırdı

        Kayseri'de yaşayan bedensel engelli Osman Buz, engelli aylığıyla biriktirdiği 5 bin 600 lirayı, internetten cep telefonu almak istediği dolandırıcıya kaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli aylığıyla biriktirdiği parayı cep telefonu almak istediği dolandırıcıya kaptırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de yaşayan bedensel engelli Osman Buz, engelli aylığıyla biriktirdiği 5 bin 600 lirayı, internetten cep telefonu almak istediği dolandırıcıya kaptırdı.

        Doğuştan beyin zedelenmesi dolayısıyla yürüyemeyen 47 yaşındaki Buz, cep telefonunun şarj tutmaması üzerine, engelli aylığından biriktirdiği parayla yeni telefon almak istedi.

        İnternetten kampanyalı bir telefonu beğenip iletişime geçtiği M.K'nin gönderdiği hesap numarasına 5 bin 600 lira yatırdı.

        R.K. adlı kişinin hesabına parayı gönderdikten sonra da M.K. ile iletişimini kesmeyen Buz, daha sonra aradığında, "Aradığınız numara kullanılmamaktadır" cevabı ile karşılaşınca dolandırıldığını anladı.

        Buz, AA muhabirine, telefonu almak için görüştüğü M.K'ye engelli olduğunu söylediğini ifade etti.

        Görüştüğü kişinin, telefonun kampanya fiyatının 6 bin lira olduğunu belirttiğini aktaran Buz, şunları kaydetti:

        "Benim de 5 bin 600 lira param vardı. Söyleyince, kabul etti. Ayrıca yanında kulaklık ve kılıf da vereceğini söyledi. Ben de parayı geçen cuma günü yolladım. Cuma günü olduğu için pazartesi kargoya vereceğini söyledi. Pazartesiye kadar telefondan konuştuk. Pazartesi akşamı beni engelledi. Para da gitti telefon da gitti. Bu yarayı engeli aylığım ile her ay 100, 200, 300 lirayı kenara ayırarak biriktirdim. Çok mağdur oldum. Başkaları mağdur olmasın istiyorum. Bu konuda çok dikkatli olsunlar."

        Polise suç duyurusunda bulunan Buz, suçlunun bulunmasını ve cezasını çekmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Motosikletli kuryeler topladıkları oyu...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Motosikletli kuryeler topladıkları oyu...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracak
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracak
        Kayseri Şeker, verimlilik proje yarışmasında ilk 6'da yer aldı
        Kayseri Şeker, verimlilik proje yarışmasında ilk 6'da yer aldı
        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı (2)
        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı (2)
        Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası okundu
        Kayseri'de depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası okundu