Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Şeker, verimlilik proje yarışmasında ilk 6'da yer aldı

        Kayseri Şeker, "Pancar Ayıklama Ünitesi Tasarımı Projesi" ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen verimlilik proje yarışmasında yeşil dönüşüm kategorisinde ilk altıda yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Şeker, verimlilik proje yarışmasında ilk 6'da yer aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Şeker, "Pancar Ayıklama Ünitesi Tasarımı Projesi" ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen verimlilik proje yarışmasında yeşil dönüşüm kategorisinde ilk altıda yerini aldı.

        Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, "Pancar Ayıklama Ünitesi Tasarımı Projesi" 596 proje arasından finale kalan 74 proje içerisinde yeşil dönüşüm kategorisinde ilk altıya girme başarısını elde etti.

        Kayseri Şeker bu proje ile şeker pancarının ön temizleme işleminde açığa çıkan atığın içindeki parçanın, tasarlanan pancar ayıklama ünitesi ile verimli bir şekilde ayrıştırılarak üretime geri kazandırılması amaçladı.

        Kayseri Şeker'in stratejik hedeflerinden birisi olan sıfır atık politikası gereği, Ar-Ge Birimi ve İşletme birimlerince, hayata geçirilen bu proje sayesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası 2022-2023 kampanya dönemi atıklardan geri kazanılan şeker pancarı parçalarıyla 877 ton şeker, 178 ton melas ve bin 441 ton şeker pancarı küspe miktarları artırılarak verimlilik sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracak
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracak
        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı (2)
        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı (2)
        Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası okundu
        Kayseri'de depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası okundu
        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan zanlı yakalandı