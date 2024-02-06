Kayseri Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından, Kayseri'yi depreme daha dirençli hale getirmek ve insanları tüm kuruluşlarla iş birliği halinde tutmak için yıl boyunca çalışmalar yaptı.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu çalışmaların yanı sıra yeni hizmet döneminde Türkiye'nin deprem gerçeği göz önüne alınarak Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracaklarını belirtti

Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduklarını hatırlatan Büyükkılıç, "Bu merkez depremle ilgili bilinç oluşturmak, buna yönelik olarak sarsma tablası ve simülasyon sistemlerini kurmak, yangın söndürme simülasyonunu kurmak, dumanla ilgili gerekli simülasyon sistemini kurmak, rüzgar/fırtına simülasyonunu kurmak istiyoruz, acil durum ihbar sistemi gibi enkaz koridoru, bilgilendirme merkezi gibi heyelan/sel simülasyon odası, karbonmonoksit zehirlenmeleri yani her alanda hem çocuklarımız oynayacak hem eğitilecek hem de uygulamalar ile bilinçlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, merkezin özellikle çocukları geleceğe hazırlayacağına dikkati çekti.