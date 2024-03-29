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        Kocasinan Belediyesi, biyolojik göletli sosyal yaşam alanı inşa edecek

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehrin kültürüne uygun Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi ve Kafe Sinan Arabidin tesisiyle Türkiye'ye örnek olacaklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:39
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        Kocasinan Belediyesi, biyolojik göletli sosyal yaşam alanı inşa edecek
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehrin kültürüne uygun Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi ve Kafe Sinan Arabidin tesisiyle Türkiye’ye örnek olacaklarını ifade etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, içerisinde biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı ile "Erkilet Kafe Sinan Arabidin Projesi"nin şehrin görünen yüzü olacağını belirtti.

        Şehrin yaşam kültürüne uygun yeni alanlar planladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Erkilet'e 'Kafe Sinan Arabidin Projesi' ile mahallemizin doğal yapısına uygun olarak tesis inşa edilecek ve çalışmamız tüm Türkiye'ye örnek olacak. Erkilet, tarihle iç içe doğal dokusu korunarak cazibe merkezi haline dönüşecek. Diğer yandan ise Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’ni yeni yüzüyle büyük bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Kayseri'de bir ilk çalışmamız olan biyolojik göletin içinde yer aldığı Kafe Sinan İstasyonu'un ardından Erkilet'e de biyolojik göletin bulunduğu Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ni kazandıracağız."

        Çolakbayrakdar, şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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