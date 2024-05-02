Talas'ta antika fuarı düzenlenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yüzlerce antikacı ile antikaseveri ilçede buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ayın ikinci pazar günü "Harman Meydanı’nda Tarihi Yolculuk" sloganıyla hayata geçirilen antika pazarının ardından Talas Belediyesi, Kayseri'de "Antika Fuarı" düzenleyecek.

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