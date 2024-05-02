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        Talas'ta antika fuarı düzenlenecek

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye, "Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı" düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:12
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        Talas'ta antika fuarı düzenlenecek
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye, "Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı" düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ayın ikinci pazar günü "Harman Meydanı’nda Tarihi Yolculuk" sloganıyla hayata geçirilen antika pazarının ardından Talas Belediyesi, Kayseri'de "Antika Fuarı" düzenleyecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yüzlerce antikacı ile antikaseveri ilçede buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

        Yalçın, 1-2 Haziran'da gerçekleştirecek "Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı"nın hayırlı olmasını diledi.

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        Galeri

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