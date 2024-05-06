Kayseri'de yabancı uyruklunun mide ve bağırsağından 729 gram sentetik uyuşturucu çıktı

Burada yapılan muayenede, şüphelinin mide ve bağırsağında 100 kapsül içesinde 729 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Yapılan üst aramasında uyuşturucu tespit edilemeyen şüphelinin karın bölgesindeki şişliği fark eden polis, şüpheliyi gözaltına alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü.

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