Başkan Büyükkılıç'tan Gazze'li anneler için toplanan kadınlara destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığının "Gazze'de Anne Olmak" konulu basın açıklamasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Büyükkılıç, insanlığın yürek acısı haline gelen Filistin'in ve Gazze'nin acısını hisseden ve destek olan tüm kadınlara duyarlı davranışları için teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da Anneler Günü öncesi her yerde tatlı bir telaş yaşandığını kaydederek, "Anneler Günü, öksüzlerin ve annelerini kaybedenlerin ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda, Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı." ifadelerini kullandı.