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        Başkan Büyükkılıç'tan Gazze'li anneler için toplanan kadınlara destek

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığının "Gazze'de Anne Olmak" konulu basın açıklamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:13
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        Başkan Büyükkılıç'tan Gazze'li anneler için toplanan kadınlara destek
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığının "Gazze'de Anne Olmak" konulu basın açıklamasına katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Büyükkılıç, insanlığın yürek acısı haline gelen Filistin'in ve Gazze'nin acısını hisseden ve destek olan tüm kadınlara duyarlı davranışları için teşekkür etti.

        AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da Anneler Günü öncesi her yerde tatlı bir telaş yaşandığını kaydederek, "Anneler Günü, öksüzlerin ve annelerini kaybedenlerin ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda, Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı." ifadelerini kullandı.

        Anneler olarak İsrail'e çağrıda bulunduklarını belirten Koşar, ateşkes için bir adım beklediklerini aktardı.

        Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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