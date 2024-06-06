Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYSEM Başkanı Acar ve üyeleri, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi (KAYSEM) AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYSEM Başkanı Acar ve üyeleri, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi (KAYSEM) AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarete KAYSEM Yönetim Kurulu Başkanı Acar ve üyeler katıldı.

        Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafın her zaman yanında yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

        Acar da Büyükkılıç'ın her zaman halkın içinde olduğunu, esnafın arkasında yer aldığını belirterek, yeni dönemde başarı ve kolaylıklar diledi.

        Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesinin kırsal mahallelere desteği sürüyor
        Kocasinan Belediyesinin kırsal mahallelere desteği sürüyor
        Reşadiye Sosyal Tesisi hizmete açıldı
        Reşadiye Sosyal Tesisi hizmete açıldı
        Kayseri'de şehidin adı ortaokulda yaşatılacak
        Kayseri'de şehidin adı ortaokulda yaşatılacak
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ÇEVREFEST'teki standı ilgi görüyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ÇEVREFEST'teki standı ilgi görüyor
        Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden inşaat şantiyelerini inceledi
        Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden inşaat şantiyelerini inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti