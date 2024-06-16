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        Sarıoğlan'da Kurban Bayramı'nda mezarlıklar ziyaret edildi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda mezarlıkları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 08:04 Güncelleme: 16.06.2024 - 08:06
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        Sarıoğlan'da Kurban Bayramı'nda mezarlıklar ziyaret edildi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda mezarlıkları ziyaret etti.

        Bayram namazını kılan vatandaşlar, mezarlıkta,yakınlarının kabirlerini ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim dua etti.

        Bazı vatandaşlar ise kabirlere su döküp, bakımını yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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