Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde yıl sonu sergisi düzenlendi

Kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirilen sergide, hazır giyim ve ev tekstili kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan 363 adet ürün yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK’in Yemliha'daki sosyal yaşam merkezi tarafından düzenlenen sergi açılışına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK İnsan Kaynakları Müdürü Emrah Pekdemir, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

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