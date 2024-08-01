KAYMEK'te hasta kabul otomasyon eğitimi veriliyor

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Meddata Hastane Otomasyon Sistemi kursu ile hastanelerin hasta kabul, poliklinik sekreterliği ve acil sekreterliği kısımlarında çalışmaya yönelik eğitimler veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak ve istihdama doğrudan veya dolaylı etki etmek amacıyla Meddata Hastane Otomasyon Sistemi kursu açtı.

Kurslar, haftanın 6 günü KAYMEK Köşk ve KAYMEK Akademi Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer veren, KAYMEK Köşk ve KAYMEK Akademi Tesisleri Meddata Hastane Otomasyon Sistemi öğreticisi Ahnes Bayyurt pazartesi, çarşamba, cuma günleri eğitimlerin Köşk şubesinde, salı, perşembe, cumartesi günleri ise Akademi şubesinde verildiğini aktardı. Yaklaşık 60 öğrenciye kurs verdiklerini anlatan Bayyurt, şunları kaydetti. “Bu öğrencilerimiz ağustos sonu eylül başı gibi bu kursu tamamlayacaklar. Eylülde tekrardan kayıtlarımız başlayacak, Ekimde yeni döneme başlayacağız. Kursumuza yazılmak için en az lise mezunu olma şartı ve temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Üniversitelerde tıbbi sekreterlik bölümünde maalesef otomasyon sistemi eğitimi verilmiyor. Bu eksikliği de biz KAYMEK olarak üstlendik ve çok güzel istihdam sağladığımız öğrencilerimiz oldu."