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        KAYMEK'te hasta kabul otomasyon eğitimi veriliyor

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Meddata Hastane Otomasyon Sistemi kursu ile hastanelerin hasta kabul, poliklinik sekreterliği ve acil sekreterliği kısımlarında çalışmaya yönelik eğitimler veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:32
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        KAYMEK'te hasta kabul otomasyon eğitimi veriliyor
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        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Meddata Hastane Otomasyon Sistemi kursu ile hastanelerin hasta kabul, poliklinik sekreterliği ve acil sekreterliği kısımlarında çalışmaya yönelik eğitimler veriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak ve istihdama doğrudan veya dolaylı etki etmek amacıyla Meddata Hastane Otomasyon Sistemi kursu açtı.

        Kurslar, haftanın 6 günü KAYMEK Köşk ve KAYMEK Akademi Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer veren, KAYMEK Köşk ve KAYMEK Akademi Tesisleri Meddata Hastane Otomasyon Sistemi öğreticisi Ahnes Bayyurt pazartesi, çarşamba, cuma günleri eğitimlerin Köşk şubesinde, salı, perşembe, cumartesi günleri ise Akademi şubesinde verildiğini aktardı.

        Yaklaşık 60 öğrenciye kurs verdiklerini anlatan Bayyurt, şunları kaydetti.

        “Bu öğrencilerimiz ağustos sonu eylül başı gibi bu kursu tamamlayacaklar. Eylülde tekrardan kayıtlarımız başlayacak, Ekimde yeni döneme başlayacağız. Kursumuza yazılmak için en az lise mezunu olma şartı ve temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Üniversitelerde tıbbi sekreterlik bölümünde maalesef otomasyon sistemi eğitimi verilmiyor. Bu eksikliği de biz KAYMEK olarak üstlendik ve çok güzel istihdam sağladığımız öğrencilerimiz oldu."

        Kursiyerlerden Ayla Akbulut ise KAYMEK kurslarını araştırırken bu kursa başvurmayı tercih ettiğini, yaklaşık 1 aydır kursa devam ettiğini belirtti.

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