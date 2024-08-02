Kayseri'de bir şüphelinin midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Kayseri'de gözaltına alınan bir şüphelinin midesinden 1,134 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri'de gözaltına alınan bir şüphelinin midesinden 1,134 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik analiz çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen M.R.B'nin (23) midesinden 77 kapsül şeklinde 1,134 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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