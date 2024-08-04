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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon liralık ilaçlama ve gübreleme çalışması yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki yeşil dokunun korunması ve yaygınlaşması için faaliyetlerine devam ederken, yaklaşık 3 milyon liralık ilaçlama ve gübreleme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:26
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon liralık ilaçlama ve gübreleme çalışması yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki yeşil dokunun korunması ve yaygınlaşması için faaliyetlerine devam ederken, yaklaşık 3 milyon liralık ilaçlama ve gübreleme çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığının sorumluluğundaki 1 milyon 116 bin 208 metrekare refüj, 5 milyon 384 bin 500 metrekarelik park, mesire alanı, millet bahçesi ve 4 milyon 201 bin 305 metrekare ağaçlandırma alanları olmak üzere 10 milyon 702 bin 13 metrekarelik yeşil alanın bakımını gerçekleştiriyor.

        Alanda yer alan gübreleme ve ilaçlama konusunda da çalışmalarını her yıl düzenli sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 6 kişilik ekip ile 3000 litre böcek ilacı, 200 litre mantar ilacı, 1000 litre ot ilacı kullandı.

        Yaklaşık maliyeti 1 milyon 500 bin lirayı bulan zirai ilaçlamalar belirli periyotlar halinde, vatandaşların olmadığı gece saatlerinde dron ve ilaçlama makinaları ile gerçekleştiriliyor.

        Yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık maliyetli gübreler, toprak düzenleyiciler ve bakteri içerikli gübrelerden oluşan ürünler ile bitki ihtiyacına göre uygulama yapılan 60 ton gübre, şehrin yeşil alanları için kullanılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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