Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon liralık ilaçlama ve gübreleme çalışması yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki yeşil dokunun korunması ve yaygınlaşması için faaliyetlerine devam ederken, yaklaşık 3 milyon liralık ilaçlama ve gübreleme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığının sorumluluğundaki 1 milyon 116 bin 208 metrekare refüj, 5 milyon 384 bin 500 metrekarelik park, mesire alanı, millet bahçesi ve 4 milyon 201 bin 305 metrekare ağaçlandırma alanları olmak üzere 10 milyon 702 bin 13 metrekarelik yeşil alanın bakımını gerçekleştiriyor.