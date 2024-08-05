Melikgazi ilçesinde 6 mahallede planlı su kesintisi uygulanacak

Açıklamada, "Abonelerimize sağlıklı, kaliteli ve yeterli miktarda içme suyu iletimi sağlamak adına Melikgazi ilçesinde Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi (tamamı), Battalgazi, Becen ve Esenyurt (kısmen) mahallelerinde içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 7 Ağustos 2024'te 07.00-21.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak." ifadesine yer verildi.

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