Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, genel kurul kararı aldı:

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, genel kurul kararı aldığını söyledi.

Çamlı, karşılaşmanın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, geçen haftayı bay geçtiklerini, bu sezonki ilk maçlarına Kayserispor'un fedakar taraftarına bir galibiyet hediye etme amacıyla çıktıklarını ama başaramadıklarını ifade etti.

Maçın son dakikasında ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayan golün ofsayt olup olmadığını yorumlarda göreceklerini aktaran Çamlı, pozisyonun gol gibi durduğunu dile getirdi.

Artık bu kulübün kendisi açısından yönetilemez hale geldiğini belirten Çamlı, "Şu seyircinin almış olduğu biletlerin dahi temlikte olduğu bir ortamda ne yapmamı bekliyorsanız onu yapın. Bu kulübü bu hale getirenlerin herhalde yüzleri kızaracak, utanacaklar. Eğer utanacak bir yüzleri varsa. Bugün itibarıyla genel kurul kararı alıyorum. Bu hale getirenleri sahneye davet ediyorum. Buyursunlar oynasınlar." diye konuştu.

Genel kurul kararının ne anlama geldiğini herkesin bildiğini dile getiren Çamlı, şunları kaydetti: