Büyükşehir Belediyesi, ERÜ acil servis binası ve polikliniklerini yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) acil servis binası ve poliklinikleri ile çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve ERÜ iş birliğiyle hastalara hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunacak olan yeni acil servis binası ve polikliniklerin bakım, onarım ve yenileme ile çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Ekipler tarafından ERÜ yeni acil binası çevresinde araç ve yaya erişiminin sağlanması için çevre düzenleme çalışmaları yürütülürken, engelli rampaları, yürüyüş yolları, otopark alanları ve yeşil alanlar gibi bölgelerde düzenleme çalışmaları yapıldı.