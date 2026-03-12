Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 18:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ilçede 1 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, para gönderim listesinin yazılı olduğu not kağıdı, 400 bin lira bedelli senet, tarih ve miktarı yazılı olmayan açık senet, 2 milyon lira bedelli çek, cep telefonu ve SIM kart ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Tomarza'da İstiklâl Marşı'nın Kabulü'nün yıldönümü kutlandı
        Tomarza'da İstiklâl Marşı'nın Kabulü'nün yıldönümü kutlandı
        Yahyalı Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması
        Yahyalı Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması
        Kayseri'de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Kayseri'de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Başkan Büyükkılıç, "İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ö...
        Başkan Büyükkılıç, "İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ö...
        Hacılar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü" dol...
        Hacılar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü" dol...
        Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarl...
        Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarl...