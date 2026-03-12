Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ilçede 1 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, para gönderim listesinin yazılı olduğu not kağıdı, 400 bin lira bedelli senet, tarih ve miktarı yazılı olmayan açık senet, 2 milyon lira bedelli çek, cep telefonu ve SIM kart ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.