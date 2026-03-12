Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarla buluştu

        Kayseri Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrencileri ulu çınarlarla bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi işbirliğiyle Nezaket Altun ve Halil Altun Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

        Minik öğrenciler şiirler okudu, yöresel ve asker kıyafetlerle canlandırmalar yaptı.

        Programda, Ulu Çınarlar Korosu da sahne alarak, Türk halk müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin rehberliğinde hazırlanan eserleri seslendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

