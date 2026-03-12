Sarıoğlan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.





Merkez Fatih İlköğretim Okulu tarafından Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, ​İlçe Kaymakamı Tugay Kalkanlı, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.



Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, video gösterimleri ve oratoryo sahnelendi.



​Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan gösterilerin ardından, ilçe genelindeki yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere Kaymakam Kalkanlı ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.



