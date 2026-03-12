Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Hacılar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü" dolayısıyla program düzenlendi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü" dolayısıyla program düzenlendi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro ve müzikli gösterileri sahnelendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, İstiklal Marşı’nın milletin bağımsızlık karakterini en güçlü şekilde yansıttığını belirtti.

        Öğrencilerin hazırladığı programın kendilerini gururlandırdığını kaydeden Özdoğan, "İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin ruhunu taşıyan, her mısrası da vatan sevgisi, inancı ve kararlılığını yaşatan büyük bir mirastır. Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden milletimizin ortak vicdanına kazınan bu eser, bugün de genç nesillerimize yol göstermeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarl...
        Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarl...
        Kocasinan Şimşekspor, teknik ekibe takviye yaptı
        Kocasinan Şimşekspor, teknik ekibe takviye yaptı
        Kayseri'de İstiklal Marşı'nın 105. kabul yılı kutlandı
        Kayseri'de İstiklal Marşı'nın 105. kabul yılı kutlandı
        Hacılar'da İstiklal şiiri ve şairi yad edildi
        Hacılar'da İstiklal şiiri ve şairi yad edildi
        Büyükşehir'den nesilleri buluşturan anlamlı Çanakkale programı
        Büyükşehir'den nesilleri buluşturan anlamlı Çanakkale programı
        KAYPİDER Başkanı Tarla: "Kayseri'de üye sayısını Ramazan'dan sonra artıraca...
        KAYPİDER Başkanı Tarla: "Kayseri'de üye sayısını Ramazan'dan sonra artıraca...