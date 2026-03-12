Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, "İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İstikbal, İstiklal'e Ses Veriyor İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda derece elde edenlere ödüllerini takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, "İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İstikbal, İstiklal'e Ses Veriyor İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda derece elde edenlere ödüllerini takdim etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 105’inci yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ tarafından düzenlenen "İstikbal İstiklale Ses Veriyor İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde Büyükkılıç, çocuklarla sohbet etti.

        Programda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan kısa film izletilirken, Büyükkılıç, yarışmada derece elde edenleri kutladı, Ersoy'u rahmetle andıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Büyükkılıç, dereceye girenlere ödüllerini takdim ederek, dereceye giren çocuklarla İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

        Tören, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Öte yandan, yarışmanın 4-6 yaş kategorisinde birinci Rayyan Aslan, ikinci Lina Kazancı ve üçüncü Gülru Zeynep Ersin olurken, 7-12 yaş kategorisinde Zekiye Bot birincilik, Zehra Turan ikincilik ve Esma Cesur ise üçüncülük derecesi elde etti. 13-18 yaş kategorisinde ise Kürşat Avvuran birinci, Bahar Avcı ikinci ve İdilnaz Demirebakan da üçüncü oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

        Benzer Haberler

        Hacılar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü" dol...
        Hacılar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü" dol...
        Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarl...
        Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarl...
        Kocasinan Şimşekspor, teknik ekibe takviye yaptı
        Kocasinan Şimşekspor, teknik ekibe takviye yaptı
        Kayseri'de İstiklal Marşı'nın 105. kabul yılı kutlandı
        Kayseri'de İstiklal Marşı'nın 105. kabul yılı kutlandı
        Hacılar'da İstiklal şiiri ve şairi yad edildi
        Hacılar'da İstiklal şiiri ve şairi yad edildi
        Büyükşehir'den nesilleri buluşturan anlamlı Çanakkale programı
        Büyükşehir'den nesilleri buluşturan anlamlı Çanakkale programı