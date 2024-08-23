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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de hızlı tren şantiyesinde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:39
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de hızlı tren şantiyesinde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde yetkililerden brifing aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Uraloğlu, projede gelinen son durumu yerinde görmek için bir saha programı düzenlediklerini, güzergah boyunca incelemelerde bulunduklarını ve projeyle ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

        Proje kapsamında Yerköy Cakcak ve Kayseri Düver bölgelerindeki şantiyeleri kurduklarını, Yenifakılı bölgesindeki şantiyenin kurulumuna devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Yerköy bölgesinde toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tüneli'nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de tünel portalı kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Yerköy-Kayseri hattının uzunluğunun 142 kilometre olduğunu, Yerköy-Şefaatli-Kayseri arasına saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ettiklerini anlatan Uraloğlu, Şefaatli, Yenifakılı ve Himmetdede olmak üzere 3 istasyon tasarladıklarını belirtti.

        - "Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek"

        Proje kapsamında, 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demir yolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 altgeçit de inşa edileceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çift hatlı demir yolu koridorunu oluşturma hedefine uygun olarak hayata geçirdiğimiz projemizi tamamladığımızda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak ve böylece Kayseri de doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak. Yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Mevcut konvansiyonel demir yolu bağlantısıyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek. 5,5 saatte İstanbul'a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanacak. Şöyle düşünün, ailesi Kayseri'de yaşayan ve Ankara'da okuyan üniversite öğrencilerimiz isterlerse cuma akşamları okuldan çıktıktan sonra 1 saat 45 dakika gibi kısa ve konforlu bir yolculukla hafta sonlarını ailelerinin yanında geçirebilirler ya da hafta sonlarında farklı bir etkinlik yapıp yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşlarımız Ankara'dan Kayseri'ye ya da Kayseri'den Ankara'ya gitmek istediklerinde bu yol gözlerinde büyümeyecek. Düşünün 7 saat nere, 1 saat 45 dakika nere?"

        Uraloğlu, bu seyahatlerin her iki şehrin turizm ve ticaret faaliyetlerini de geliştireceğine dikkati çekerek "İstanbul'da düğünü olan Kayserili vatandaşlarımız yolculukları sadece 5,5 saat süreceği için isterlerse düğün günü dahi yola çıkabilecekler. Konaklama derdi düşünmeyecekler. Bakın, tek bir projemiz dahi insanımızın hayatına nasıl tesir ediyor." ifadelerini kullandı.

        - "Yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlamış olacağız"

        Projenin tamamlanmasının ülke ekonomisi üzerinde de büyük katkıları olacağını vurgulayan Uraloğlu, "İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon avro, yolcunun zaman kazancı bakımından 90 milyon avro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon avro ve karbon salınımının azaltılmasından 32 milyon avro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlamış olacağız." dedi.

        Bakan Uraloğlu, bugün Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın Yozgat'taki Yerköy Hızlı Tren İstasyonu'nu vatandaşların kullanımına açtıklarını, resmi açılışı da ilerleyen günlerde gerçekleştireceklerini belirtti.

        Demir yollarının dinamik yapısıyla çağın gerektirdiği değişimlere devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bildiğiniz üzere 2002-2024 yılları arasında ülkemizde demir yollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demir yolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehirler Ankara ve Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas güzergahlarında devam ediyor. Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 89 milyonu geçti, yani nüfusumuzdan daha fazlasını taşıdık. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50'sine ulaşıyor."

        - "Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz"

        Ankara-Sivas hattının, sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat değil, aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Uraoğlu, Yerköy-Kayseri hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın da bu hatta bağlanacağını, Samsun ile Ankara'yı bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas hattına bağlanacağını söyledi.

        Uraloğlu, Sivas'ın devamında, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars ve Kars-Iğdır-Dilucu hızlı tren projeleriyle Dilucu ile Ankara hızlı tren bağlantısının da sağlanmış olacağını ifade etti.

        2053 yılı hedefleri doğrultusunda kara yollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığının payını yüzde 57 düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Demir yollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Bu hedefleri yakalamak için de demir yolu ağımızın gelişmesi amacıyla Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Gaziantep, Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana ve bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Bu hatta saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. 2053 yılı ulaştırma ve lojistik ana planımıza göre de demir yolu hat uzunluğumuzu 29 bin 89 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Iğdır'dan, Kars'tan, Ankara'ya, Kapıkule'ye kadar planlanan hızlı tren hatlarıyla orta koridoru önemli bir şekilde destekleyici bir ulaşım ağını tamamlayacağız."

        Bakan Uraloğlu'na Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

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