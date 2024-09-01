Gençlik Beyzbol5 Milli Takımı'nın Erciyes kampı sürüyor

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Erciyes'te devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, 29 Ekim-2 Kasım'da Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Türkiye Beyzbol ve Softbol Milli Takımlar Koordinatörü ve Beyzbol5 Milli Takım Teknik Direktörü Hasan Helva, verimli bir kamp geçirdiklerini ifade etti.

Turnuvadan şampiyon dönmek istediklerini belirten Helva, şunları kaydetti: