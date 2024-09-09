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        Kayseri'de Ülkü Ocakları'ndan öğrencilere kırtasiye desteği

        Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:48
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        Kayseri'de Ülkü Ocakları'ndan öğrencilere kırtasiye desteği
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        Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

        Ocaktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilere çanta, kalemlik, defter, kalem, silgi gibi temel kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

        Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, çocukların eğitim hayatlarını desteklemek ve onlara moral vermek amacıyla yardımda bulunduklarını belirtti.

        Başkan Yağmur, "Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimize destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla kırtasiye malzemelerini dağıtmaya başladık. Eğitim yolunda hiçbir engelin onların azmini kırmasına izin vermeyeceğiz. Birlikte daha güçlü, daha bilinçli ve daha donanımlı bir gençlik için var gücümüzle çalışacağız. ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik bu tür yardımlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

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