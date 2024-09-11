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        Kayseri'de karavana dönüştürdükleri otobüs hem evleri hem iş yerleri oldu

        Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Kemal Kılıçlı, karavana dönüştürdüğü otobüste hem ailesiyle yaşıyor hem de eşiyle kuaförlük mesleğini yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:50
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        Kayseri'de karavana dönüştürdükleri otobüs hem evleri hem iş yerleri oldu
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        Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Kemal Kılıçlı, karavana dönüştürdüğü otobüste hem ailesiyle yaşıyor hem de eşiyle kuaförlük mesleğini yürütüyor.

        Çocukken karavanda yaşama hayali kuran Kılıçlı, bankacılıktan emekli olduktan sonra eşi Dilek Kılıç ile kuaförlük yapmaya başladı.

        Talas ilçesinde bir dükkanda kuaförlük yapan aile, bir yere bağlı kalmak yerine otobüsü karavana dönüştürüp hem burada yaşamaya hem de işlerini gezerek yapmaya başladı.

        Kemal Kılıçlı, AA muhabirine, ailesiyle karavanda yaşamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Yaklaşık 4 ayda otobüsü karavana dönüştürdüklerini belirten Kılıçlı, bir ailenin yaşamanı sürebileceği her şeyin karavanlarında mevcut olduğunu söyledi.

        Kılıçlı, ev olarak benimsedikleri karavanlarında kuaför hizmeti sunmalarının da farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

        Karavanları için müsait olan her yere gidebildiklerini anlatan Kılıçlı, "Bizim her yer evimiz, her yer iş yerimiz. Bir yere bağlı, sabit kalmadan bulunduğumuz yerden memnun kalmadıysak gezebiliyoruz. Bu da bizim için ayrıca bir avantaj oluyor." dedi.

        Dilek Kılıçlı da (39) yaklaşık 25 yıldır kuaförlük yaptığını ve mesleğini artık farklı bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

        Karavanlarına "Kuaförbüs" adını verdiklerini belirten Kılıçlı, "Benim için çok büyük bir değişiklik oldu. 25 yıldır 4 duvar arasında mesleğimi icra ettim. Eşimin hayalini benim mesleğimle birleştirdik. Müşterilerim de mutlu. Özgür hissediyorum. Kuaför salonunda yapılan birçok işlemi burada müşterilerimize sunuyoruz. Ailece karavan hayatına alıştık." diye konuştu.

        Müşterilerden Burcu Çağal ise kuaför hizmetini karavanda almanın farklı duygu olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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