Kayseri'de karavana dönüştürdükleri otobüs hem evleri hem iş yerleri oldu

Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Kemal Kılıçlı, karavana dönüştürdüğü otobüste hem ailesiyle yaşıyor hem de eşiyle kuaförlük mesleğini yürütüyor.

Çocukken karavanda yaşama hayali kuran Kılıçlı, bankacılıktan emekli olduktan sonra eşi Dilek Kılıç ile kuaförlük yapmaya başladı.

Talas ilçesinde bir dükkanda kuaförlük yapan aile, bir yere bağlı kalmak yerine otobüsü karavana dönüştürüp hem burada yaşamaya hem de işlerini gezerek yapmaya başladı.

Kemal Kılıçlı, AA muhabirine, ailesiyle karavanda yaşamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yaklaşık 4 ayda otobüsü karavana dönüştürdüklerini belirten Kılıçlı, bir ailenin yaşamanı sürebileceği her şeyin karavanlarında mevcut olduğunu söyledi.

Kılıçlı, ev olarak benimsedikleri karavanlarında kuaför hizmeti sunmalarının da farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Karavanları için müsait olan her yere gidebildiklerini anlatan Kılıçlı, "Bizim her yer evimiz, her yer iş yerimiz. Bir yere bağlı, sabit kalmadan bulunduğumuz yerden memnun kalmadıysak gezebiliyoruz. Bu da bizim için ayrıca bir avantaj oluyor." dedi.