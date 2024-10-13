AK Parti İncesu 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti İncesu 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

İncesu Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Mustafa Açıkgöz, Kayseri milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan Akar, kongrelerin rekabet olmadığını söyledi.

Daha sonra çok çalışmaları gerektiğini aktaran Akar, "Gece gündüz çalışmamız lazım. Yürümeyeceğiz, koşacağız. Türkiye olarak görevimizi yapıyoruz. KKTC, Azerbaycan, Libya diğer dost ve müttefiklerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız destekle de muktediriz." dedi.