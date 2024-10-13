Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti İncesu 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti İncesu 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İncesu 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti İncesu 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        İncesu Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Mustafa Açıkgöz, Kayseri milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve partililer katıldı.

        Kongrede konuşan Akar, kongrelerin rekabet olmadığını söyledi.

        Daha sonra çok çalışmaları gerektiğini aktaran Akar, "Gece gündüz çalışmamız lazım. Yürümeyeceğiz, koşacağız. Türkiye olarak görevimizi yapıyoruz. KKTC, Azerbaycan, Libya diğer dost ve müttefiklerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız destekle de muktediriz." dedi.

        Kongreye tek aday olarak katılan Mehmet Koç, yeniden ilçe başkanı seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Düğünde kazara kuzeni tarafından öldürülen Sedat toprağa verildi
        Düğünde kazara kuzeni tarafından öldürülen Sedat toprağa verildi
        GÜNCELLEME - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de bir kişi düğünde akrabasının havaya ateş açması son...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de bir kişi düğünde akrabasının havaya ateş açması son...
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Erciyes'te başladı
        ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Erciyes'te başladı