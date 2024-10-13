GÜNCELLEME - Kayseri'de bir kişi düğünde akrabasının havaya ateş açması sonucu öldü
Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden zanlı adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden zanlı adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde yapılan bir düğüne katılan M.İ. (39), tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi (37) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hastane morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirilen S.İ'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.
Öte yandan M.İ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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