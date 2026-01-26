Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Çarşı Melikgazi" projesini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen "Çarşı Melikgazi" projesini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:43
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Çarşı Melikgazi" projesini inceledi
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen "Çarşı Melikgazi" projesini inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Alpaslan Mahallesi'ndeki inşa çalışmalarında sona gelinen modern ve konsept ticaret alanı Çarşı Melikgazi'yi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ziyaret etti.

        Büyükkılıç, çarşıdaki bölümleri ziyaret ederek Palancıoğlu’dan Çarşı Melikgazi hakkında bilgiler aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Çarşı Melikgazi'nin şehre yakıştığını belirterek, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

        Palancıoğlu da ramazan ayında Çarşı Melikgazi projesinin açılacağını belirterek, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Büyükkılıç, Çolakbayrakdar ve Yalçın’a teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

